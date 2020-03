Vizekanzler Kogler hofft, Bundeskanzler Kurz von der Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger, die derzeit in den Flüchtlingslagern auf Lesbos ausharren, "in den nächsten Wochen" noch überzeugen zu können.

Kogler und Kurz © APA

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) von der Aufnahme besonders hilfsbedürftiger Flüchtlinge aus den griechischen Lagern überzeugen. Es gelte jetzt vor allem, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Kranke herauszuholen. Darüber sei in mehreren Ländern Konsens zu erzielen: "Da soll Österreich nicht zurückstehen", sagte der Grünen-Chef in der "ZiB2".

Kogler will daher beim Koalitionspartner dafür werben, dass "Österreich Teil der Koalition der Willigen wird, wenn sich nicht sofort die Bedingungen (in den Lagern, Anm.) verbessern." Dass es den von der ÖVP gefürchteten Pull-Effekt geben wird, wenn man besonders betroffenen Gruppen wie Kindern die Reise ans griechische Festland oder in andere EU-Länder ermöglicht, glaubt Kogler nicht.

Seit gut einer Wochen werden die Differenzen zwischen den Koalitionspartner in der Frage der Aufnahme von Kindern und Frauen aus Griechenland sichtbar. In Europa hat sich eine Koalition der Willigen bereits herausgebildet, dieser gehören Deutschland, Frankreich, Finnland, Luxemburg und das EU-Vorsitzland Kroatien an.

"Selbstverständlich wird nicht geschossen"

Was die Grenzsicherung gegen einen allfälligen Flüchtlingsstrom angeht, weist er die FPÖ-Forderung, im Fall der Fälle auch Waffen einzusetzen, zurück: "Selbstverständlich wird nicht geschossen an der Grenze."