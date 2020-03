Die Bundesregierung wird heute neue Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus verkünden. Um 11.30 Uhr wollen Gesundheits- und Innenminister vor die Presse treten. In Österreich wurden bereits 157 Fälle gezählt.

© APA/AFP/Ina Fassbender

"Dynamisch" – das ist das Wort, das man im Augenblick im Zusammenhang mit dem Coronavirus und über 140 bestätigten Fällen in Österreich bis zum gestrigen Abend sehr häufig hört. In der Bundesregierung verfolgt man die Entwicklung inner- und außerhalb Österreichs mit größter Aufmerksamkeit: "Die Lage ist unglaublich dynamisch", erklärt ein Insider.