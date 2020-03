Facebook

NEHAMMER / KURZ / ANSCHOBER © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus in Österreich zwingt die Politik und die Gesundheitsbehörden zu drastischen, höchst unpopulären Maßnahmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudi Anschober und Innenminister Karl Nehammer in den Mittagsstunden vor die Presse getreten.

Konkret sperrt Österreich die Grenze zu Italien, Personen aus Italien wird die Einreise in Österreich verwehrt - es sei denn, sie sind im Besitz eines Gesundheitsattests bzw. sind bereit, sich in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben. Alle Österreicher, die sich derzeit in Italien befinden, werden vom Außenministerium heimgeholt.

Ab Montag werden Unis und Fachhochschulen geschlossen, Schulen und Kindergärten bleiben vorerst geöffnet. Outdoor-Veranstaltungen über 500 Personen sind abgesagt, Indoor-Veranstaltungen über100. Damit sind Opern, Konzerte, womöglich auch Gottesdienste ab heute abends verboten, Fußballspiele finden ohne Publikum statt. "Wir werden unseren Lebensstil verändern müssen", räumt Anschober ein. Das Absperren von Orten ist - derzeit - nicht in Planung. Schulen und Kindergärten bleiben - vorerst - geschlossen.

157 Personen infiziert

Nach letzten Informationen sind 157 Personen in Österreich infiziert, erste Universitäten, etwa die Med-Uni in Wien, haben bereits ihren regulären Vorlesungsbetrieb eingestellt. Im Donauspital in Wien wurden allein acht Patienten und Mitarbeiter positiv getestet.

Zugang zu Spitälern, Alten- und Pflegeheime gedrosselt

Wiens Stadtrat Peter Hacker kündigte heute an, dass die Stadt den Zugang zu den Spitälern reduzieren wolle, um Kranke zu schützen. Konkret soll Studenten, die im Zuge ihre Medizinausbildung in Krankenhäusern arbeiten, der Zugang verwehrt werden. Auch wird die Empfehlung ausgesprochen, Alten - und Pflegeheime zu meiden.

In Deutschland hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn gegen die Abhaltung von Großveranstaltungen mit über 1000 Personen ausgesprochen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In Österreich pflichtet ihm gestern Pamela Rendi-Wagner bei: "Das wäre notwendig und sinnvoll", meinte die SPÖ-Chefin dazu.