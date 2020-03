''Mini-Super-Tuesday''Entscheidet Biden heute das Vorwahl-Rennen für sich?

Das "Duell der alten Herren" wird heute wieder spannend: Gelingt es Joe Biden, den Sozialisten Bernie Sanders deutlich abzuhängen, hat er die Nominierung in greifbarer Nähe. Jüngsten Umfragen zufolge könnten aber beide Kandidaten Donald Trump schlagen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/MANDEL NGAN

Und wieder steht eine wichtige Vorwahl der Demokraten an: In sechs Bundesstaaten treffen Joe Biden und Bernie Sanders am heutigen Dienstag aufeinander - und wenn Biden sein "Joe-mentum", seine Erfolgswelle vom Super-Tuesday, ausbauen kann, könnte dies eine Vorentscheidung bringen: Manche US-Analysten geben Biden dann eine 90-prozentige Chance auf die Nominierung als Kandidat der Demokraten.