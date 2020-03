''Mini-Super-Tuesday''Entscheidet Biden das nächste Vorwahl-Rennen für sich?

Facebook

© APA/AFP/MANDEL NGAN

Und wieder ist eine wichtige Vorwahl der Demokraten im Laufen: In sechs Bundesstaaten treffen Joe Biden und Bernie Sanders aufeinander - und wenn Biden sein "Joe-mentum", seine Erfolgswelle vom Super-Tuesday, ausbauen kann, könnte dies eine Vorentscheidung bringen: Manche US-Analysten geben Biden dann eine 90-prozentige Chance auf die Nominierung als Kandidat der Demokraten. Mit Ergebnissen wird am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gerechnet. Biden sorgte am Wahltag für Aufsehen, als er einen Arbeiter beschimpfte.