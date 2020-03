Facebook

Pamela Rendi-Wagner und Michael Ludwig bei der Klubtagung der Wiener SPÖ. © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war von Anfang an wenig begeistert davon, dass SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sich im Rahmen der Mitgliederversammlung selbst in Frage stellt. Die Vertrauensfrage schien ihm unnötig (da die Vorsitzende ohnehin am Parteitag gewählt wurde), ungeschickt (da sie Leadership vermissen lässt) und zu alledem terminlich unpassend (da sie in den anlaufenden Wahlkampf in Wien fällt). Am Rande der heutigen SPÖ Klubklausur in Frauenkirchen sagte er aber erstmals: "Ja!". Er werde für ihren Verbleib als Parteivorsitzende stimmen. Dass die Frage auf der Arbeitstagung der SPÖ überhaupt diskutiert wird, sorgt in Frauenkirchen allerdings für Missmut.