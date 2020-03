Die türkis-grüne Regierung wird am Dienstag die Teiltauglichkeit als Lösung für zu wenig Zivildiener präsentieren. Deren Zahl stagniert seit Jahren.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Am Dienstag will die türkis-grüne Koalition bei einem "Zivildienstgipfel" im Kanzleramt zeigen, dass sie die Sorgen der Trägerorganisationen - auch sie sind eingeladen - ernst nimmt. Auch ein Lösungsansatz soll dabei abermals präsentiert werden: Die "Teiltauglichkeit", die gleich am Mittwoch im Ministerrat fixiert werden soll.