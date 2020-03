Im Zentrum"Die Ursache ihres Frusts ist ihr Koalitionspartner, Frau Maurer"

Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) attackierte in der ORF-Diskussion "Im Zentrum" die türkis-grüne Koalition - und fordert sie auf, das Asylrecht auszusetzen.

Die ORF-Diskussionsrunde "Im Zentrum" hat am Sonntagabend keinen besonderen Fortschritt in der Frage gebracht, wie mit den Situationen an der türkisch-griechischen Grenze sowie auf griechischen Inseln umgegangen werden soll.