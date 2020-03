Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht in der Einigung auf eine Waffenruhe in Idlib "ein vorsichtiges Hoffnungszeichen". Es gehe darum, eine Situation in Nordwestsyrien zu schaffen, in der die fast eine Million Binnenvertriebene "ein Minimum an Sicherheit" hätten und in ihrem Land verbleiben könnten, sagte Schallenberg am Freitag vor dem EU-Außenministertreffen in Zagreb.

"Dazu wird auch die Europäische Union ihren Beitrag leisten", sagte der Außenminister. Darüber würden die Außenminister auch heute weiter diskutieren.

Es gebe "zwei Tangenten" in dieser Diskussion, sagte Schallenberg. Zum einen sei klar, dass die Verhaltensweise der Türkei "absolut inakzeptabel" sei, "dass man zynisch auf dem Rücken der Schwächsten versucht, Druck auszuüben". Es bedürfe daher auch einer starken Unterstützung Griechenlands beim Außengrenzschutz.

Zum zweiten müsse man aber anerkennen, "dass die Türkei natürlich auch eine Last trägt". Die Türkei sei "auch das Vorbollwerk Europas in diesem Zusammenhang", so Schallenberg.

Europa habe durch den Migrations-Deal von 2016 und die damit verbundenen sechs Milliarden Euro für Flüchtlinge in der Türkei bereits viel geleistet. "Aber es ist natürlich klar, dass es auch in Zukunft eine Perspektive in diese Richtung geben wird." Es sei aber wesentlich, dass die EU klar mache, sich nicht erpressen zu lassen.