Im Rahmen seiner Kampagne gegen die GIS-Gebühr wartet FPÖ-Chef Norbert Hofer heute in seinem Haus in Pinkafeld mit einem PR-Gag auf. Ein TV-Techniker wird an Hofers Fernseher den Empfangsteil ausbauen.