Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© BIG SHOT Foto+Film GmbH, Graz

Das Bundesheer hat den Gesundheitsbehörden am Mittwoch 1,6 Millionen Atemschutzmasken übergeben. Die Masken waren von Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat im Jahr 2006 angekauft und vom Bundesheer in einer Kaserne in Bischofshofen eingelagert worden.