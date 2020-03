Viele hatten ihn abgeschrieben, doch der frühere Vize-Präsident triumphiert am Super Tuesday. Nach dem Ausstieg Bloombergs zeichnet sich nun ein Zweikampf Biden – Sanders ab.

Zweikampf Sanders - Biden steht jetzt bevor © APA/AFP/JIM WATSON

Joe Biden konnte seine Freude kaum verbergen, als er in Los Angeles vor seinen Anhängern auf die Bühne trat. Frau und Schwester im Schlepptau stieg er die Stufen zum Podium hinauf, winkte immer wieder seinen jubelnden Fans zu. „Es ist eine gute Nacht – und sie wird nur noch besser“, rief der ehemalige Vize-Präsident in die Halle. „Sie nennen es nicht umsonst Super Tuesday!“ Dass der Abend so erfolgreich für Biden laufen würde, war noch vor wenigen Tagen schwer vorstellbar gewesen. Über Wochen hatte sich der Wahlkampf des ehemaligen Vize-Präsidenten kaum bewegt.