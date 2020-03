Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flüchtlingslager in Griechenland © AP

Der Dreiklang dürfte so manchem Regierungspolitiker bereits in Fleisch und Blut übergangen sein. Wann immer das Szenario einer möglichen Flüchtlingskrise am Horizont auftaucht, wird Dreierlei beschworen: der Ausbau des Schutzes der Außengrenze, die Bekämpfung des Schlepperwesens, die Hilfe vor Ort.