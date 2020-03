Dass er aus Verärgerung über die Nichtberücksichtigung bei der Regierungsbildung der Politik den Rücken kehre, stellt Ex-Justizminister Moser in Abrede. "Zwischen Kurz und mir gab es nie eine Disharmonie."

Josef Moser © APA/Georg Hochmuth

Spätestens Ende März hängt der langjährige Präsident des Rechnungshofs und ehemalige Justizminister Josef Moser seine politische Karriere an den Nagel und geht in Pension. Das präzisierte der gebürtige Kärntner, der im Oktober 65 wird, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Er gehe aus „familiären und gesundheitlichen Gründen.“ Am Donnerstag hatte er den Rückzug aus dem Parlament angekündigt.