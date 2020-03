Facebook

Gernot Blümel (re.) kam nicht drum herum, geherzt und umarmt zu werden. © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Nicht vieles ist bei Veranstaltungen der ÖVP dem Zufall geschuldet, doch manchmal hat auch sie einfach Glück. Wenn etwa das marktübliche Desinfektionsmittel, das in großen Flaschen beim Eingang bereit steht, genauso türkis ist, wie der Teppich, der Besucher in die Veranstaltungshalle führt. So fügt es sich ins Farbschema des Landesparteitages der Wiener ÖVP am Samstag ein, und weist nur dezent darauf hin, dass Großveranstaltungen wie diese in Zeiten des Coronavirus eine Gefahr darstellen könnten.