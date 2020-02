Facebook

Kurz und Anschober beim Termin mit den Landeshauptleuten © APA/HERBERT NEUBAUER

Gesundheitsminister Rudi Anschober arbeitet gerade bundesweit einheitlichen Regeln für den Umgang mit Corona-Infizierten aus. Konkret sollen Ablaufpläne beim Auftauchen von Krankheitsfällen (Testungen vor Ort), Regelungen für Schulen und Kindergärten, aber auch arbeitsrechtliche Konsequenzen einheitlich per Erlass geregelt werden, so Anschober nach dem Krisentreffen des Kanzlers, des Gesundheits- so wie der Innenminister mit den Landeshauptleuten. Bei Großveranstaltungen werde „von Fall zu Fall“ entschieden werden. "Es gibt keine Absolutregel."

„Wir müssen damit rechnen, dass die Fälle weiter zunehmen“, so der Gesundheitsminister. „Wir bereiten uns auf Plan B und C vor.“ Der Chef der LH-Konferenz, Landeshauptmann Thomas Stelzer, verkündete, dass Österreichs Spitäler künftig zentral ihre Lager mit Covid-19-relevanten medizinischen Materialien aufstocken wollen.