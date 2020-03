Finanzminister Gernot Blümel wird die ÖVP als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl führen. Am heutigen Landesparteitag stellt er sich der Wiederwahl als Stadtparteichef. Gegenkandidaten gibt es auch diesmal keine.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Blümel im NR-Wahlkampf 2019 in Transdanubien © Matthias Jaidl

In einer ehemaligen Fabrikshalle an der Wiener Peripherie bewirbt sich Gernot Blümel heute um einen Job, den ursprünglich niemand haben wollte. Als er ihn vor vier Jahren erstmals annahm, galt die Position als Schleudersitz. Nur zweieinhalb Jahre haben sich seine fünf unmittelbaren Vorgänger im Schnitt im Amt gehalten. Nirgendwo im Land war die ÖVP so schwach und so zerstritten wie in Wien. Seit drei Jahrzehnten verlor sie bei jeder Wahl, bei der Landtagswahl 2015 erreichte sie nur neun Prozent. Ein Jahr später wurde Gernot Blümel Wiener ÖVP-Chef.