Die von FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein zerschlagene Gesundheitssektion soll wieder zum Leben erweckt werden. Ein Generaldirektor für die Öffentliche Gesundheit sei, so Gesundheitsminister Anschober gegenüber der Kleinen Zeitung, "unabdingbar".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rudi Anschober © APA/GEORG HOCHMUTH

Wann immer in der Vergangenheit in nahen oder fernen Ländern Krankheiten wie Ebola, Sars, Mers, die Vogelgrippe, ausgebrochen sind, die für Beunruhigung gesorgt haben, war die "Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit" zur Stelle. Eine gewisse Pamela Rendi-Wagner, eine ausgebildete Epidemologin und Virologin, trat in der Zib-2 oder anderswo auf, um eine Einschätzung der Gefährdungslage vorzunehmen.