Heinz-Christian Strache will es noch einmal wissen. Bei seinem Auftritt im Prater kündigte der über Ibiza gestolperte Parteichef an, dass er bei der Wien-Wahl antreten werde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz-Christian Strache lässt im Prater die Katze aus dem Sack © APA/HERBERT NEUBAUER

Fast auf den Tag genau fünf Monate ist es her, dass Norbert Hofer auf der Bühne der Wiener „Prater Alm“ gestanden war und die freiheitlichen Anhänger nach der Schlappe bei der Nationalratswahl zu trösten hatte. Nun steht jener Mann vor dem auf Bierbänken sitzenden Publikum, der für eben diese Schlappe verantwortlich war: Heinz-Christian Strache. Die inzwischen von abtrünnig gewordenen FPÖ-Funktionären gegründete „Allianz für Österreich“ (DAÖ) hatte Strache als „Hauptattraktion“ ihres ersten Politischen Aschermittwochs geladen – in Anlehnung an die traditionelle Veranstaltung der FPÖ in Ried.