Kaiser-Franz-Josefspital ©

Nach dem Ausbruch des Corona-Virus in Italien schrillen in Österreich die Alarmglocken. Nach der mehrstündigen Sondersitzung des Krisenstabs bereitete Bundeskanzler Sebastian Kurz die Öffentlichkeit auf ein mögliches Ausbreiten des Virus in Österreich vor. „Es gibt keinen Grund zur Panik“, erklärt der Kanzler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rudi Anschober und Innenminister Karl Nehammer, „aber natürlich braucht es einen realistischen Blick auf die Dinge.“ Das bedeute, dass es „auch zu Infektionsfällen in Österreich kommen kann, vielleicht auch kommen wird.“ Anschober sekundiert: „Das Corona-Virus ist in Europa angekommen.“