Kanzler Kurz in London Nach dem Brexit: Wo führt Johnson die Briten jetzt hin?

Boris Johnson empfängt heute Sebastian Kurz in der Downing Street 10 © APA/AFP/POOL/JEREMY SELWYN

Wenn der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz heute Nachmittag in No. 10 Downing Street, dem Amtssitz des britischen Premiers, vorspricht, darf er sich einen durchaus freundlichen Empfang erwarten. Knapp vier Wochen nach dem offiziellen Vollzug des Brexit ist man in London an guten Beziehungen zu den „europäischen Freunden“ interessiert. Das erfuhr kürzlich schon EU-Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen, als sie, neu im Amt, Premier Boris Johnson ihre Aufwartung machte. Auch sie war sich freilich bewusst, dass sich bei gleichbleibenden diplomatischen Gepflogenheiten Entscheidendes geändert hat im Verhältnis der Briten zum Kontinent.