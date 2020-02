Facebook

Strache, Hofer und Haimbuchner © APA/MANFRED FESL

Heringsschmaus, Bier, Blasmusik und deftige Reden – das sind die traditionellen Zutaten für den Politischen Aschermittwoch der FPÖ, den die Partei seit bald 30 Jahren in der Jahnturnhalle im oberösterreichischen Ried begeht. Die letzten 14 Jahre stand hier Parteichef Heinz-Christian Strache auf der Bühne und sorgte mit angriffigen Reden beim zahlenden Publikum für Applaus und Unterhaltung. Das wird er auch in diesem Jahr tun – doch nicht in Ried, sondern in der 260 Kilometer entfernten Prater-Alm in Wien. Und zwar für eine andere Partei.