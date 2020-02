Zu den prominenten Teilnehmern gehören die Musiker Roger Waters (Pink Floyd), Chrissie Hynde (The Pretenders) und die Rapperin M.I.A.

Weltweit wird Freilassung von Julian Assange gefordert © AP

Mit einem Marsch in London wollen Prominente heute die Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange fordern. Unter den Teilnehmern sind die Musiker Roger Waters (Pink Floyd) und Chrissie Hynde (The Pretenders), Rapperin M.I.A. und Modedesignerin Vivienne Westwood.

Am Montag beginnt in London der Prozess gegen Assange. Die USA fordern die Auslieferung, sie werfen ihm vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen (wodurch US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak ans Licht kamen) veröffentlicht zu haben. Bei Verurteilung drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.