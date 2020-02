Nach Skiunfall Strache wurde heute an Kreuzband und Meniskus operiert

Facebook

Ehepaar Strache im Krankenhaus © Facebook Heinz-Christian Strache

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich am heutigen Donnerstag in Wien einer mühsamen Operation unterzogen. Bei seinem verhängnisvollen Sprung über eine 20 Meter Schanze während der Semesterferien in Osttirol zog er sich schwere Beinverletzungen zu, der Schiurlaub endete mit einem Kreuzbandriss und einem Meniskuseinriss. Auf Facebook verkündete Strache in den frühen Abendstunden, dass die Operation "gut verlaufen" sei. Der Ex-FPÖ-Chef postete ein Selfie, das ihn im Krankenhausleiberl zeigt, daneben seine Frau Philippa.