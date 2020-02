Iran wählt „Die Wut und die Not im Land sind groß“

Die Lage im Iran, wo heute Parlamentswahlen stattfinden, sei wie in einem Druckkochtopf, sagt Autorin Nava Ebrahimi, eine gebürtige Iranerin.

Nava Ebrahimi, 1978 in Teheran geboren, aufgewachsen in Köln, lebt in Graz. Soeben erschienen ist ihr neuer Roman „Das Paradies meines Nachbarn“ (btb). ©

Die Revolte im Iran scheint sich vorerst gelegt zu haben. Trügt der Schein?

Nava EBRAHIMI: Die Lage im Iran ist wie in einem Druckkochtopf, auf den der Deckel mit Gewalt draufgehalten wird. Die Wut in der Bevölkerung ist groß wie die Not im Land. Die Enttäuschung über das politische System ist enorm. Die Abstände zwischen den Protesten werden immer kürzer.