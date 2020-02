Analyse zur US-Vorwahl Joe Bidens Schicksalsmonat

Facebook

Bye-bye, Biden? Joe Biden steht vor dem Aus © AP

Und wieder sind wir um einen Patzer und eine Beleidigung durch den ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten und Noch-Umfragen-Spitzenreiter Joe Biden im Vorwahlkampf der Demokraten reicher. „Du bist eine verlogene Pferdesoldatin mit Hundegesicht“, kanzelte Biden eine Studentin bei einer Wahlveranstaltung in New Hampshire letzte Woche ab. Laut Biden ist seine Aussage auf ein Zitat des Western-Stars John Wayne zurückzuführen, jedoch konnte bis dato weder der Film noch das genaue Zitat Waynes bestimmt werden. Biden musste sich in der Vorwahl in New Hampshire mit dem abgeschlagenen fünften Platz zufriedengeben.