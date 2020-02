Analyse. Viktor Orbán regiert Ungarn seit zehn Jahren. 2022 will er wieder siegen – aber mit anderen Themen als bisher.

Rede an die Nation

Orban zur Lage der Nation © APA/AFP/Attila Kisbenedek

Am Sonntag hielt Viktor Orbán seine jährliche Rede zur Lage der Nation, die 22. seit 1999. Wie immer gab es auch dieses Mal bombige Sprüche, deren einziger Zweck darin bestand, die Medien zu Schlagzeilen zu verleiten: „Ein Liberaler ist ein Kommunist mit einem Diplom.“ Und das von Liberalen gerne in Stellung gebrachte Etikett „Populist“ sei heute das, was früher das Wort „Klassenfeind“ im Kommunismus war.