Eurofighter © APA/GEORG HOCHMUTH

Einen tiefen Einblick in die Causa Eurofighter bot die ORF-Diskussionsrunde "Im Zentrum" am Sonntagabend. Ein etwas klareres Bild erhielt der Zuseher auch davon, wie sich die türkis-grüne Regierung eine Lösung für die Luftraumüberwachung in Zukunft vorstellt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ließ wissen, dass sie am Freitag den Generalstab mit einer neuerlichen Bewertung der beiden Kommissionsberichte ihrer Vorgänger Mario Kunasek (FPÖ) und Hans-Peter Doskozil (SPÖ) beauftragte. Darin waren mehrere Szenarien mit und ohne Eurofighter gegenübergestellt worden. "Jede dieser Varianten wird noch einmal überprüft, ergänzt um Leasingmodelle und Ausbildungsvarianten", so Tanner.