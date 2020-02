Kleine Zeitung +

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner "Es waren Querschüsse, Intrigen, falsche Gerüchte"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beklagt den "respektlosen Umgang" in der Partei, die letzten Monaten seien eine "Achterbahnfahrt" gewesen. An Rücktritt habe sie nie gedacht. Rendi-Wagner ortet einen "Strukturkonservativismus" in der SPÖ.