Wolfgang Peschorn © LPD Makowecz

Die österreichische Bundesregierung macht in der Eurofighter-Causa jetzt Druck, sogar ein Ausstieg aus dem Vertrag mit Airbus sei laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner möglich. In der ZIB2 am Donnerstagabend erklärte Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur: "Mich beschäftigt die Sache seit 13 Jahren (...) wir sind aber dran geblieben als Anwalt der Republik. (...) Die Sache kommt jetzt in Rollen." Peschorn hoffe auf einen "Erfolg für Österreich".