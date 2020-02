Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harrison Ford © APA/Justin Tallis

Hollywood-Star Harrison Ford ("Indiana Jones") war in der Nacht zum Dienstag in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" zu Gast, als er US-Präsident Donald Trump als "Son of a Bitch" (Hurensohn) bezeichnete. Damit reagierte er spontan auf einen Gag von Jimmy Kimmel.

Der Moderator hatte über Fords neuen Film "The Call of the Wild" (Ruf der Wildnis) geplaudert und ihm dabei eine gefakte Kinozeitung mit angeblichen Trump-Zitaten präsentiert, in denen der US-Präsident den Film etwa als "best call ever" lobt. Diese Worte hatte Trump zuvor für sein umstrittenes Telefonat in der Ukraine-Affäre benutzt. "Das ist das erste, was dieser Hurensohn für mich getan hat", sagte Schauspieler Ford daraufhin lachend.

In "The Call of the Wild" spielt Ford einen graubärtigen Goldsucher, der sich in der Wildnis Alaskas mit einem Hund durchschlägt. Die Verfilmung des berühmten Jack-London-Romans "Ruf der Wildnis" kommt am 20. Februar in die deutschen Kinos.

"Star Wars"-Schauspieler Harrison Ford, ein erklärter Klimaaktivist, hatte früher schon Kritik an der Trump-Regierung geübt.