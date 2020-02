Kleine Zeitung +

US-Vorwahlen Holt sich Pete Buttigieg heute auch den Sieg in New Hampshire?

Er ist jung, homosexuell und verfügt dennoch über einige Trümpfe gegen Trump: Nach seinem Überraschungs-Sieg in Iowa muss der 38-Jährige heute in New Hampshire zeigen, ob er auch die nächste Vorwahl der US-Demokraten für sich entscheiden kann. Bernie Sanders und Co. geben sich noch nicht geschlagen.