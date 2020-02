Die CDU-Chefin zieht die Konsequenzen aus dem Debakel in Thüringen. Sie will den Parteivorsitz abgeben und nicht Kanzlerkandidatin der Union werden.

Annegret Kramp-Karrenbauer mit Merkel © APA/AFP/ODD ANDERSEN

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihren Rückzug angekündigt hat, sieht in der Ämtertrennung zwischen Kanzlerschaft und Parteivorsitz eine Schwächung der deutschen Christdemokratie. Sie sagte am Montag nach einer Sitzung der Parteigremien in Berlin, dies geschehe in einer Phase, in der eine starke CDU gebraucht werde.