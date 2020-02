Kleine Zeitung +

Vor Justiz-Gipfel Richter verteidigen Justiz: "Kurz hat dieses Problem geschaffen"

In der ORF-Sendung "Im Zentrum" gingen die Vertreter der Justiz gestern Nacht auf die Barrikaden gegen die Unterstellung aus der ÖVP, parteilich zu arbeiten. Der Bundeskanzler gefährde so das Vertrauen in die Justiz.