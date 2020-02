Kleine Zeitung +

Kritik an WKStA Zadić antwortet Kurz: Kein "Runder Tisch", sondern "Aussprache" mit Staatsanwälten

Die grüne Justizministerin betont abermals ihr Vertrauen in die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft - deren Stärkung sei ihr Anliegen in einem "Gesprächs auf höchster Regierungsebene". Es wird am Montag im Kanzleramt stattfinden. Unterdessen warnte Transparency International vor einer Beschneidung der Kompetenzen der WKStA.