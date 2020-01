Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hofer und Strache © APA/AFP/ALEX HALADA

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt seiner ehemaligen Partei nach der Wahlschlappe im Burgenland öffentlich nach. Via Twitter hatte er seinen Nachfolgern Norbert Hofer die Schuld an der Wahlschlappe zugeschoben. Unter seiner Führung nehme die FPÖ " Kurs in Richtung Irrelevanz". "Was geht zuerst aus? Die Wähler oder die Ausreden?", schreibt Strache.

Wenig später schießt Hofer scharf zurück - mit einem Bild Straches aus dem Ibiza-Video. Titel des Tweets: "Besten Dank....".

Tirols Freiheitlichen-Chef Markus Abwerzger will dem langjährigen Frontmann Strache gar einen Exorzisten schicken. "Eine Staatskrise mitverursachen. Auf Parteikosten leben, wie Gott in Frankreich. Sich an anderen Personen abputzen. Reue, Einsicht, Fehlanzeige. Im Gegenteil. Psychiater oder Exorzist, weniger hilft da nicht mehr", twitterte Abwerzger Montagfrüh in Reaktion auf die Strache-Attacken gegen Blau.