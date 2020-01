Facebook

Was ist das Burgenland? Jeder Burgenländer und jede Burgenländerin hat auf diese Frage wohl eine eigene, stillschweigende Antwort im Hinterkopf. Man kommt nicht umhin, sich Gedanken zu machen über die Region, aus der man stammt, in der man lebt, in die man gezogen ist und die man nun zu verstehen versucht. Ich als gestählte Burgenländerin, die halb in Wien, halb in ihrem alten Heimatbundesland wohnt, hätte ein paar Merksätze anzubieten, die das Burgenland für geneigte Restösterreicher vielleicht besser verständlich machen.