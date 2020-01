Die Störungen seiner Vorlesung an der Uni Wien und die politische Kritik an ihm lassen den FPÖ-nahen Historiker Lothar Höbelt kalt, wie er im Interview erklärt. "Wer sich da provoziert fühlt, gehört nach Steinhof."

Lothar Höbelt © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ihre Vorlesung an der Uni Wien wurde in diesem Semester mehrfach gestört. Wie erklären Sie sich den Unmut gegen Sie?

Lothar Höbelt: Eigentlich sind die Studenten ja arm. Das universitäre Establishment ist eher links, gegen wen sollen sie protestieren? Da haben sie nur mich. Aber früher wollten sie noch diskutieren. Heute kommen sie rein, lesen ihr G’satzerl runter und gehen wieder. Eine gewissermaßen spaßbefreite Art. Kritik an der Vorlesung an sich gibt es nicht ...