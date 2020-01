Nein zu Flüchtlingsverteilung Nehammer will aus Seenot Gerettete nach Libyen zurückbringen

Folter, Vergewaltigung, Menschenhandel: Die Situation für Migranten im Bürgerkriegsland Libyen ist nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen katastrophal. Die Berliner Libyen-Konferenz am vorigen Sonntag forderte ein Ende der willkürlichen Inhaftierung und mehr Schutz für Flüchtlinge.

Berüchtigt sind die Internierungslager, in die von der libyschen Küstenwache auf dem Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge gebracht werden. Laut UNHCR werden derzeit mehr als 3.000 Menschen in solchen Haftzentren willkürlich gefangen gehalten. Menschenrechtler üben immer wieder massive Kritik an den Bedingungen in den Zentren, das deutsche Außenministerium sprach 2017 von "KZ-ähnlichen Verhältnissen".

Viele Inhaftierte seien auf der Flucht Opfer von Gewalt und Folter geworden, sagt der Libyen-Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen, William Hennequin. Die medizinische Versorgungslage in vielen Internierungslagern bezeichnet er als verheerend. In den Zentren auftretende Krankheiten seien meist "haftbedingt" - etwa durch einseitige Ernährung oder mangelnde Hygiene. Hinzu kämen etliche Tuberkulose-Fälle sowie Traumata. "Für humanitäres Personal ist die Situation in Libyen frustrierend, weil die Möglichkeiten, den Menschen in Gefangenschaft zu helfen, sehr begrenzt sind."

Neben den offiziellen Haftzentren gibt es zahlreiche inoffizielle Gefängnisse, die von Milizen betrieben werden. Flüchtlinge und Migranten würden dort "zum Zweck der Erpressung von Lösegeldern, sexueller Ausbeutung und für Zwangsarbeit festgehalten", hieß es in einer Antwort der deutschen Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Wie viele solcher Gefängnisse es landesweit gibt, ist völlig ungewiss - weder die IOM noch das UNHCR haben Zugang zu diesen Einrichtungen.