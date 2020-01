Als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt sprach Frank-Walter Steinmeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Starke Rede Steinmeiers: Die Verantwortung endet nie © APA/AFP/MENAHEM KAHANA

Es war eine starke Rede des sonst eher blassen deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt sprach Steinmeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Der Bundespräsident erinnerte an dem eindrucksvollen Ort vor den Toren Jerusalems an die historische Schuld und die deutsche Verantwortung. „Die Mörder, die Wachleute, die Helfershelfer, die Mitläufer. Sie waren Deutsche“, erklärte Steinmeier.