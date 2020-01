Dutzende Staats- und Regierungschefs gedenken am Donnerstag in Israel der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Putin und Netanjahu © APA/AFP/POOL/AMIT SHABI

Dutzende Staats- und Regierungschefs gedenken am Donnerstag in Israel der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Unter den Staatsgästen aus mehr als 40 Ländern sind der russische Präsident Wladimir Putin, US-Vizepräsident Mike Pence, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Zum Auftakt setzte die ukrainische Delegation eine bewegende Geste: Sie überließ ihre Sitzplätze jüdischen Überlebenden. "Wir haben erfahren, dass viele der Holocaust-Überlebenden das Welt-Holocaust-Forum nicht haben besuchen können", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag vor Beginn des Forums auf Twitter.

Links zum Thema Van der Bellen-Rede

"Diese Menschen verdienen diese Ehre am meisten von allen." Die israelische Nachrichtenseite ynet sprach von einer "bewegenden Geste" des jüdischen ukrainischen Präsidenten.

Beim Gedenken an den Völkermord an den Juden hat der russische Präsident Wladimir Putin die Weltgemeinschaft zu einem vereinten Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Es müsse jeder Form von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus Widerstand geleistet werden, sagte Putin bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin am Donnerstag.

Die Rote Armee der Sowjetunion habe vor 75 Jahren nicht nur das Vernichtungslager Auschwitz von den Faschisten befreit, sondern "einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen Nazismus geleistet".

Putin weihte in Jerusalem ein Denkmal zur Erinnerung an die Blockade Leningrads ein. Die 900 Tage lange Belagerung gilt als eines der schwersten Verbrechen der deutschen Wehrmacht gegen die Menschlichkeit im Zweiten Weltkrieg. Auf Befehl von Adolf Hitler sollte die Stadt durch systematisches Aushungern ihrer Bewohner ausgelöscht werden. Mehr als eine Million Menschen starben.

In der nationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem findet das Holocaust-Forum sowie eine Gedenkzeremonie mit einer Kranzniederlegung für die Opfer der Shoah statt. Das nationalsozialistische Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im damals von Deutschland besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Nach Schätzungen wurden dort mehr als eine Million Menschen ermordet, die meisten davon Juden.

Soldaten der Roten Armee befreiten das Lager am 27. Jänner 1945 und fanden dort unter den Häftlingen noch etwa 7.000 Überlebende. Die Nazis und ihre Helfershelfer ermordeten während des Holocaust insgesamt rund sechs Millionen Juden - darunter mehr als 65.000 österreichische Juden.