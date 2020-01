Facebook

Kehrt Strache heute zurück in die Politik? © AP

Wäre es nach ihm gegangen, hätte Heinz-Christian Strache diesen Auftritt bereits am 12. Juni des Vorjahres gehabt. Seinen 50. Geburtstag wollte er in großer Runde in den Wiener Sofiensälen feiern. Doch das Ibiza-Video machte ihm einen Strich durch die Rechnung, die Regierung zerbrach, und das Fest, das die FPÖ ihm zu Ehren ausrichten wollte, wurde abgesagt. Heute lässt sich der Ex-Parteichef schließlich doch feiern, von Anhängern einer neuen Partei.