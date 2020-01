Bundespräsident Alexander Van der Bellen fliegt heute nach Israel. Er nimmt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am „Welt-Holocaust-Forum“ teil.

Besuch in Israel

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen fliegt heute nach Israel. Er nimmt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am „Welt-Holocaust-Forum“ teil, zu dem zahlreiche weitere internationale Spitzenpolitiker erwartet werden. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz (am 27. Jänner) soll das Forum eine eindringliche Botschaft gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit aussenden.

Am Freitag trifft Bundespräsident Van der Bellen, der bei seiner Reise von EU-Ministerin Karoline Edtstadler begleitet wird, auch seinen israelischen Amtskollegen Reuven Rivlin sowie den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem.