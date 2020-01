In 145.671 Fällen wurde die Arbeitslose gesperrt. Die türkis-grüne Regierung will mehr "Anreize für Arbeitssuchende" schaffen.

Dass Arbeitslose in Österreich unbekümmert ihren Alltag bestreiten können, weil sie keine Vorgaben zu erfüllen haben und ohnehin am finanziellen Tropf vom AMS hängen, dieses Klischee deckt sich in keiner Weise mit der Wirklichkeit.