In ihrem Enthüllungsbuch „Machtkampf im Ministerium“ rechnet die bisherige Ombudsfrau Susanne Wiesinger mit der Parteipolitik in der Bildungspolitik ab.

Susanne Wiesinger © Alexander Danner

Nach der Entlassung von Susanne Wiesinger als Ombudsfrau für Wertefragen ist Bildungsminister Heinz Faßmann auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für die in Ungnade gefallene Pädagogin. Man werde in jedem Fall die Stelle neu besetzen, heißt es dazu gegenüber der Kleinen Zeitung. Die bekannte Wiener Pädagogin hatte sich mit ihrem heute erscheinenden Enthüllungsbuch über die Vorgänge im Ministerium in die Nesseln gesetzt. Wiesinger fährt schwere Geschütze gegen die Kabinette der Bildungsminister Faßmann und Rauskala auf. Diese hätten versucht, sie, Wiesinger, parteipolitisch zu instrumentalisieren. Vor allem ortet die ehemalige Ombudsfrau eine tiefe Kluft zwischen der Ministerialbürokratie und der schulischen Wirklichkeit an Brennpunkt- und anderen Schulen.