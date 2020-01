Kleine Zeitung +

Nach "Maulwurf"-Sager Buchautorin Wiesinger will nun ihre Beraterin klagen

In ihrem Enthüllungsbuch „Machtkampf im Ministerium“ rechnet die bisherige Ombudsfrau Susanne Wiesinger mit der Parteipolitik in der Bildungspolitik ab. Gegen den Vorwurf, sie sei ein "Maulwurf", will sie klagen.