Bildungsminister Heinz Faßmann ist auf der Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin für die in Ungnade gefallene Susanne Wiesinger. Die Opposition sieht die Ursache für den Eklat in der "türkisen Message-Control."

Faßmann © APA/HERBERT NEUBAUER

Nach der Entlassung von Susanne Wiesinger als Ombudsfrau für Wertefragen ist Bildungsministerin Heinz Faßmann auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für die in Ungnade gefallene Pädagogin. Man werde in jedem Fall die Stelle neu besetzen, heißt es dazu gegenüber der Kleinen Zeitung. Wiesinger hatte sich mit ihrem - erst am Montag erst erscheinenden - Enthüllungsbuch über die Vorgänge im Ministerium in die Nesseln gesetzt.