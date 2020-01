Es ist der erste hochrangige Besuch im Kanzleramt seit der Angelobung der neuen Regierung. Ratspräsident Charles Michel wird am Abend von Bundeskanzler Sebastian Kurz empfangen.

Charles Michel © APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Der neue EU-Ratspräsident Charles Michel stattet Wien am Freitagabend einen Besuch ab. Er trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Bundeskanzleramt. Für 19.50 Uhr sind gemeinsame Pressestatements des Kanzlers und des früheren belgischen Premiers, der aus der frankofonen Wallonie stammt und der liberalen Parteienfamilie angehört. angekündigt. Wichtige Themen werden dabei etwa der nächste EU-Finanzrahmen oder die Erweiterung sein.

Es handelt sich um ein nachgeholtes Treffen: Kurz hatte am

Sonntag Brüssel besucht und dort die neue EU-Kommissionspräsidentin

Ursula von der Leyen getroffen. Ursprünglich war auch ein Gespräch

mit Michel geplant gewesen, doch da der Ratspräsident an diesem Tag

nicht in Brüssel war, wurde das Treffen verschoben.

Vater riet vom Schifahren in Österreich ab

Er ist der Sohn des früheren belgischen Außenminister Louis Michel, der im Jahr 2000 unter Schwarz-Blau den Belgien abgeraten hatte, nach Österreich auf Schiurlaub zu fahren.