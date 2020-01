Facebook

Massive Proteste im Iran © AP

Die Familien der Opfer können es nicht fassen. Rund um den Globus herrscht Empörung über das Verhalten des Iran nach der Flugzeugkatastrophe von Teheran. Im Land selbst gehen seit Samstag in zahlreichen Städten die Menschen auf die Straße, aufgebracht über die dreisten Vertuschungsversuche und das späte Geständnis der eigenen Führung, dass die ukrainische Boeing durch eine iranische Rakete getroffen wurde. Drei Tage lang hatten die Verantwortlichen alles abgestritten und in Hast versucht, die Absturzstelle von den Spuren des Geschosses zu reinigen. Am Samstag dann die Wende – ausgelöst durch den internationalen Druck. Präsident Hassan Rowhani und Außenminister Mohammed Javad Zarif erklärten, die Revolutionären Garden hätten die Maschine irrtümlich angegriffen. Der Oberste Revolutionsführer Ali Khamenei forderte die Streitkräfte auf, sich dem eigenen Versagen zu stellen.