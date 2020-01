Werner Kogler"Man wird Österreich in ein paar Jahren nicht wiedererkennen"

Facebook

© Christoph Kleinsasser

Wie erleben Sie die Stimmung seit der Angelobung? Man hat den Eindruck, die Basis ist skeptisch, die Bevölkerung überschwänglich. Beim Steirerball wollten mehr Leute mit Ihnen Selfies machen als sonst mit Kurz?

WERNER KOGLER: Bisher gab es eher bei jungen Menschen, bei Fridays-for-Future kein Weiterkommen wegen der Selfies. So wie am Freitag beim Steirerball habe ich das noch nicht erlebt. Als ich gehen wollte, habe ich eine Stunde gebraucht, um aus der Hofburg rauszukommen. Was die Basis betrifft: Ich gehe wieder auf Ländertour und werde mit allen reden. Bei den Grünen wird gern offen und kritisch diskutiert, letztendlich ist aber die Sache klar. Das gilt auch für die Abgeordneten. Diese geben zwar differenzierte Stellungnahmen ab, sind aber voll dabei. Das ist der Kulturwandel, den die Grünen mitbringen – im Unterschied zu Türkis und Blau.